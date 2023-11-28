28 ноября 2023, 09:01

Более 20 инвестиционных проектов запустили в Пушкинском округе с начала года

Телеканал «360»
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Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов рассказал об инвестиционной политике муниципалитета в рамках проекта «Интервью 360».

Общий объем инвестиций в Пушкинском городском округе достиг 23 миллиардов рублей с начала года. Сейчас на территории округа реализуют 21 проект, инвестиции по которым составят около 46 миллиардов рублей.

Инвесторы стараются организовать производство или логистический бизнес, который будет дополнять те проекты, которые уже реализованы на территории Пушкинского округа. Особенно перспективны с точки зрения привлечения инвестиций производства на территории Красноармейска. Ежегодно инвесторы вкладывают в них средства.

Не помешали инвестиционным процессам и санкции.

«Многие, в том числе инвесторы, на какое-то время „замерли“, люди начали смотреть, что будет дальше. Спустя какое-то время практически все поняли, что правила игры не меняются, подход и отношение не изменились, ничего не случилось с частной собственностью, все намеченные проекты реализуются», - отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.

Он также рассказал, что многие западные производители бытовой химии, которые занимали основную нишу, освободили рынок для отечественных предприятий. Одна из таких компаний в Пушкинском округе переориентировалась на местный рынок сбыта, хотя ранее осуществляла поставки в Корею и другие страны.

Еще один пример - крупные логистические комплексы, которые раньше были полностью на импортном оборудовании и программном обеспечении. Сейчас они начали вкладывать деньги в создание своих программ и оснащения.

Максим Красноцветов добавил, что для благоприятного инвестиционного климата важны здоровые коммуникации: отсутствие барьеров и доступность информации по уже реализованным проектам. Сегодня большую поддержку бизнесу оказывает правительство Московской области: это и льготное кредитование, и программа «Земля за 1 рубль», и прочие меры.

Подробности смотрите в проекте «Интервью 360».

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Инвестиции Бизнес Пушкино
28 ноября 2023, 09:17
Еще один дом на 972 квартиры построят в «Квартале Ивакино» в Химках
Группа "Самолет"
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Группа «Самолет» получила разрешение на строительство нового дома в химкинском ЖК «Квартал Ивакино». Корпус возведут к концу 2026 года.

В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что в новом корпусе переменной этажности будущим жильцам представят широкий выбор планировочных решений. Все студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры как евро, так и классического формата будут продавать уже с отделкой и сантехникой.

Входные группы оборудуют по принципу безбарьерной среды, рядом организуют места для хранения колясок, велосипедов и самокатов. На первом этаже здания разместятся 36 коммерческих помещений. На подземном уровне запроектировано 275 кладовых для хранения сезонных вещей.

ЖК «Квартал Ивакино» уютный жилой комплекс с собственной инфраструктурой в одноименном районе Химок. Здесь построят три детских сада, две школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершить проект планируется в 2032 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Химки Строительство
28 ноября 2023, 09:00
Главгосстройнадзор напомнил жителям Подмосковья о способах самостоятельной проверки девелоперов
Главгосстройнадзор МО
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Консультант отдела контроля за долевым строительством Главгосстройнадзора Московской области Инга Миронова провела прямую линию с жителями региона. Она рассказала о способах самостоятельной проверки застройщиков.

Узнать, не проходит ли девелопер процедуру банкротства, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Затем нужно ввести реквизиты застройщика на сайте Федеральной налоговой службы.

«Обратите внимание: в разделе „Дополнительные сведения“ не должно быть данных о ликвидации или прекращении деятельности юрлица, а также недостоверности сведений; в графе „Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица“ должны быть прописаны ФИО руководителя фирмы или название управляющей организации, если там указаны данные конкурсного управляющего - компания на стадии банкротства», - уточнили в ведомстве.

Также о банкротстве можно узнать на портале «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». С осторожностью следует относиться к компаниям, к которым предъявили иск от прокуратуры. Об этом можно узнать в картотеке арбитражных дел.

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Строительство
28 ноября 2023, 08:19
Волонтеры передали гуманитарную помощь в Тимоновский госпиталь в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Молодогвардейцы Солнечногорска передали гуманитарную помощь бойцам СВО, проходящим лечение в Тимоновском госпитале. Им вручили средства личной гигиены и продукты питания, а также пластиковую посуду для военнослужащих и медиков, которые находятся на передовой.

Напомним, что в Солнечногорске работают два пункта приема гуманитарной помощи. Один находится в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: Солнечногорск, улица Советская, дом № 2. Он работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.

Другой расположен в молодежном центре «Возрождение» по адресу: Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13, кабинет № 28. Он открыт по будням с 10:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии», член политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Кузнецов совместно с волонтерами доставил гуманитарный груз в госпиталь.

Солнечногорск Волонтеры
28 ноября 2023, 07:30
Промышленное производство в Подмосковье выросло на 13% с начала года
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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С начала года индекс промышленного производства Московской области вырос на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе в отчетном периоде вырос немного больше - на 15,1%», - рассказала Зиновьева.

Подмосковье наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Например, предприятия, которые производят компьютеры, электронные и оптические изделия, в отчетном периоде увеличили производство на 54,3%. Производители машин и оборудования увеличили их количество на 30,3%, производители транспортных средств и оборудования - на 32,4%.

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Промышленность

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