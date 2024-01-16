Более 20 художников представили работы на отчетной выставке в Ногинске

В этом году свои картины представили около 22 художников. Работы выставлены на двух этажах. На втором традиционно представлена станковая масляная живопись - картины, портреты, пейзажи, натюрморты. На третьем - графика.

«Выставка очень интересная - много новых имен, участвуют те, кто вступил в нашу организацию совсем недавно. Это свежая кровь, новые веяния, технические вариации. Здесь присутствует дыхание нашей сегодняшней жизни», - сообщил заслуженный художник России Виктор Орлов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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