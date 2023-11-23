Более 20 единиц нового оборудования появились в музыкальной хоровой школе «Алые паруса» в Красногорске

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что в школе появились два рояля «Михаил Глинка», три фортепиано «Композитор», синтезатор, мультимедийный светодиодный экран, интерактивная панель и стол, хоровой станок и подиум, инструменты Карла Орфа. Обновили также учебники и методические пособия, световое оборудование, мебель и другое.

«Новое оборудование позволит нашим 380 ребятам, обучающимся на бюджете, расширять свои границы, погружаться в учебный процесс. Важно, что оно откроет двери и для ребят с ограниченными возможностями здоровья, учебный процесс будет еще более качественный и плодотворный», - отметила директор хоровой школы «Алые паруса» Юлия Шелдунова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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