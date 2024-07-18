Более 20 дворов отремонтируют в Коломне до 1 сентября

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Работы в нескольких дворах Коломны уже стартовали. Там обустраивают современные детские площадки с безопасным покрытием и освещением, пешеходные дорожки и лавочки для старшего поколения.

К примеру, в одном из самых больших дворов города дополнительно оборудуют 600 квадратных метров парковочных мест, уложат 8000 квадратных метров проездов и заасфальтируют 7000 квадратных метров тротуаров.

Капитальный ремонт проходит благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик продолжает работы. На сегодняшний день 60% всех работ выполнено на данной дворовой территории, до конца июля планируем дворовую территорию отремонтировать», - прокомментировал начальник управления благоустройства администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Сейчас рабочие заменяют бордюрный камень. После они приступят к асфальтированию дорог.

Всего в этом году в Коломне отремонтируют 22 двора. Работы должны завершить до 1 сентября.

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