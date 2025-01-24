24 января 2025, 22:32

Более 20 дворцов спорта и стадионов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Пресс-служба Мособлдумы
Читайте нас в: Google Новости

В программу капремонта на 2025 год вошли 23 спортивных объекта в Подмосковье. Это почти в три раза больше, чем в 2024-м.

«Задачу привлекать жителей в массовый спорт поставил президент России Владимир Путин. На это в своем ежегодном обращении к жителям сделал акцент и наш губернатор. Мы понимаем, что для достижения цели необходимо в том числе развивать инфраструктуру, обновлять устаревшее оборудование», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В прошлом году нам удалось обновить восемь спортивных объектов, в том числе самый большой спорткомплекс в Балашихе „Орион“. На это выделили более 1,2 миллиарда рублей. Весь год мы следили здесь за качеством выполнения работ и сегодня видим результат», - добавил Брынцалов.

Вместе с министром физической культуры и спорта Дмитрием Абареновым и главой Балашихи Сергеем Юровым спикер посетил стадион «Орион» в Железнодорожном. Он открылся после капитального ремонта в конце 2024 года. Гости посмотрели обновленные спортивные залы, два бассейна, оценили удобство раздевалок. В фойе ФОКа организовали выставку значимых достижений спортсменов Балашихи.

Мособлдума
24 января 2025, 23:15
Теленок шотландской породы родился на ферме «Российские альпаки» в Дмитрове
Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО
Читайте нас в: Google Новости
Теленок шотландской породы родился в «Российских альпаках» в Дмитрове. Он стал 20-м представителем этого вида на семейной ферме.

Семья Смирновых начала путь в сельском хозяйстве десять лет назад с покупки нескольких альпак и подаренного альбиноса по имени Чарли. Фермеры первыми в России адаптировали альпак к климатическим условиям, и вскоре число особей выросло до 30.

Сейчас на ферме также можно встретить козу, лебедей и валлийских овец. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что ферма «Российские альпаки» становится все более известной среди местных жителей и туристов, которые хотят увидеть разнообразие экзотических животных.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.

Сельское хозяйство Животные
24 января 2025, 22:45
Сервисом «Стройка рядом с домом» воспользовались 600 тысяч раз в Подмосковье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Московской области работает онлайн-сервис «Стройка рядом с домом». С его помощью можно узнать актуальные сведения о проводимых работах на конкретном участке или в радиусе трех километров от него. За время существования сервиса его услугами воспользовались 600 тысяч раз.

«Сервис „Стройка рядом с домом“ является прекрасным примером успешного использования цифровых технологий в градостроительстве. Ресурс обладает удобным интерфейсом и пользуется высоким спросом среди жителей Подмосковья - в 2024 году его услугами воспользовались 115 000 раз, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом», - прокомментировал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

У сервиса достаточно разнообразный функционал. Так, с его помощью можно найти информацию о строящихся объектах, их функциональном назначении. Помимо этого, на «Стройке рядом с домом» есть интерактивная карта, которая упрощает навигацию.

Чтобы получить сведения об объекте, достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка. Генеральный директор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов добавил, что сервис повышает прозрачность градостроительной деятельности.

В Московской области работает онлайн-сервис « Стройка рядом с домом ». С его помощью можно узнать актуальные сведения о проводимых работах на конкретном участке или в радиусе трех километров от него. За время существования сервиса его услугами воспользовались 600 тысяч раз.

Строительство
24 января 2025, 22:16
Видеокамеры выявили 80 случаев незаконной транспортировки отходов в Подмосковье
Минэкологии МО
Читайте нас в: Google Новости
Минэкологии Подмосковья активно следит за правилами обращения с отходами. Большую помощь в этом направлении оказывают камеры видеонаблюдения. Только с начала года с их помощью в Московской области выявили 80 случаев незаконного перемещения отходов.

Как сообщили в ведомстве, 38 нарушений допустили юридические лица, еще 42 - физические. Общая сумма штрафов составила почти четыре миллиона рублей. Больше всего нарушений за указанный период выявили в Одинцове, Мытищах, Подольске, Дмитрове, Истре, Рузе и других округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» - одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору ТКО, ужесточают правила перевозки отходов и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.

Штрафы Минэкологии Подмосковья Экология Мусор
24 января 2025, 21:49
Подмосковный регоператор подарил университету Вернадского бак для вторсырья
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Регоператор по обращению с ТКО Ногинского кластера передал контейнер для сбора вторсырья в рамках проекта «Добрые крышечки» университету Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Мы выражаем благодарность руководству университета за помощь в организации экопросветительских мероприятий и надеемся, что педагогам и студентам будет удобнее сдавать пластиковое сырье в рамках участия в проекте. Основная цель - упростить и сделать процесс раздельного сбора максимально простым и интерактивным», - прокомментировал специалист по связи с общественностью и СМИ ООО «Хартия» Александр Столбушкин.

Напомним, «Добрые крышечки» - благотворительный проект, вырученные средства от которого идут на покупку техники для реабилитации детей с особенностями развития.

Экология

Новости по теме