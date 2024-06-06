Более 20 дорог отремонтируют в Дмитровском округе в этом году
Масштабные работы по дорожному ремонту продолжаются в Дмитровском округе. В этом году планируется привести в порядок 23 дороги общей протяженностью 40 километров. Семь из них находятся в городе, остальные — в сельских территориях.
Новый асфальт уложили со стороны улицы Московская. Здесь осталось нанести разметку и установить искусственные неровности. Работы начались и по улице Таборной.
Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.
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«К этому дню выполнен ремонт покрытий по улице Подьячева. После технологического перерыва будем производить устройства ИДН на пешеходных переходах и наносить разметку линейную», - говорит руководитель муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорого Дмитровского городского округа» Александр Тихомиров.