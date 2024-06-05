Более 20 детских садов откроют после капремонта в Подмосковье к сентябрю

Торжественная церемония открытия детского сада № 55 прошла в Одинцове. В дошкольном учреждении полностью заменили инженерные сети, утеплили фасад и кровлю, обновили внутренние системы, выполнили современную отделку в помещениях. Кроме того, благоустроили территорию вокруг детсада, установили прогулочные веранды и игровые комплексы.

После капитального ремонта также открылись детские сады в Лотошине, Бронницах и Павловском Посаде. Всего к началу нового учебного года в Московской области планируется открыть 23 обновленных детских сада в 22 округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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