Более 20 детских площадок обновили в Серпухове с начала года

На сегодняшний день работы завершены на 20 объектах. Обновленные игровые зоны стали настоящими точками притяжения для юных жителей города. Дети с удовольствием проводят время на современных и безопасных комплексах, которые отвечают всем актуальным стандартам комфорта и безопасности.

Губернаторские площадки представляют собой полноценные игровые городки, где дети могут разнообразно и активно проводить досуг. В этом году было отремонтировано самое большое количество объектов за все время реализации программы. Остальные площадки обновляются в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

Помимо игровых комплексов, на площадках устанавливаются освещение, лавочки и урны, а также проводится укладка асфальта для удобства жителей.

На семи оставшихся объектах работы продолжаются. Обновленные детские зоны обещают подарить серпуховичам яркие эмоции и воспоминания, став одними из любимых мест для семейного отдыха в муниципалитете.

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