16 ноября 2023, 06:00

Более 20 человек стали финалистами конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области»

Министерство культуры и туризма МО
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На днях прошел полуфинал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». В финал вышли 24 участника, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Всего поступило порядка 50 заявок. Все работы разбили на пять номинациях, в том числе «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» и другие.

Победителей объявят 21 ноября. Премия проводится при поддержке отеля ﻿Edge Vinogradovo-Moscow.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Туризм
16 ноября 2023, 04:00
Доходы Подмосковья достигнут триллиона рублей в 2024 году
Антон Чернов
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В следующем году доходы Московской области достигнут триллиона рублей. Расходы также превысят данную отметку. Соответствующий проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов обсудили на предварительных слушаниях.

«В свою очередь, стабильный рост экономических показателей, активное привлечение инвестиций, позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета. Мы не только выполняем все социальных обязательств, но регулярно вводим и новые дополнительные меры социальной поддержки», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проекты бюджета Подмосковья и территориального фонда ОМС региона на заседании 16 ноября.

«На следующий год увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать», - заявил зампред парламента Олег Рожнов.

Общие расходы на госпрограммы составят 963 миллиарда рублей. В следующем году увеличат расходы на городские округа в среднем на 19%. Зарплаты бюджетников поднимут на 6,8%.

По словам зампреда Екатериной Зиновьевой, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования по программе «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до 12,4 миллиарда рублей.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в Московской области на соцподдержку предусмотрели более 106 миллиарда рублей. За счет этого около трех миллионов жителей региона получат выплаты и льготы.

Замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский заявил, что расходы на медицину в регионе в следующем году превысят 160 миллиарда рублей. Больше всего средств потратят на содержание медучреждений, закупку лекарств, ремонт и приобретение оборудования и поддержку системы ОМС.

И.о. министра спорта региона Алексей Перов рассказал, что в 2024 году на госпрограмму «Спорт Подмосковья» потратят более 11 миллиардов рублей. В 2024–2026 году в Подмосковье планируют построить 14 объектов спорта.

Всего поступило 73 предложения к проекту бюджета.

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Мособлдума
16 ноября 2023, 02:00
Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе
Фото: Лукина Ольга тренер сборной МО тренер МАУДО ЦСШ № 1 (г.о. Наро-Фоминск)
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Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на Кубка России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они привезли с турниров два золота, одно серебро и четыре бронзы, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В 10 олимпийских упражнениях соревновались более 240 спортсменов из 25 регионов России.

«Золотую медаль в упражнении „пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя“ среди женщин завоевала Анастасия Сорокина (ГБУ МО „СШОР по ЛВС“). Еще одно „золото“ в активе Дениса Букина (ГБУ МО „ЦСП ОВС“). Он стал лучшим в упражнении „малокалиберная винтовка, третье положение, 50 метров“ среди мужчин», - уточнили в ведомстве.

В этой же дисциплине третьим стал Тимур Берлинский из ГБУ МО «ЦСП ОВС». Серебро завоевала Софья Никулина из ГБУ МО «СШОР по ЛВС» и Кирилл Тимофеев из ГБПОУ МО «УОР № 1».

Бронзу сборной Подмосковья принесли Егор Моисеев, Полина Туруло, Софья Никулина и Полина Левченко.

Соревнования прошли в Костроме с 5 по 12 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Спортсмены
15 ноября 2023, 23:49
Компания «Мособлэнерго» защитила уникальный продукт на премии «Приоритет-2023»
Мособлэнерго
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Компания «Мособлэнерго» презентовала уникальный инновационный продукт — штангу для установки заземления. Защита проекта произошла на премии в области передовых промышленных технологий «Приоритет-2023», сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Перед жюри выступил главный специалист отдела технической инспекции службы надежности, производственного контроля и охраны труда «Мособлэнерго» Николай Чернов.

«Диэлектрическая изолирующая штанга для установки заземления используется для безопасной установки переносных заземлений в распределительных устройствах. В компании штанга имеет успешное практическое применение уже несколько лет», - уточнили в ведомстве.

Изделие применяют в сетях до110 кВ. Длина его изолирующей части составляет 1,4 тысячи миллиметра.

Оргкомитет премии отобрал более 40 заявок из 24 регионов страны. Больше всего работ собрали номинации «ТЭК», «Комплексная реализация инноваций в промышленности» и «Цифровизация производства». Победителей назовут в конце ноября.

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Электричество
15 ноября 2023, 23:42
Новая школа на 550 мест появится в Красногорске до конца 2024 года
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В Красногорске на территории ЖК «Изумрудные холмы» начали стартовало строительство новой школы на 550 мест. Работы завершат в конце 2024 года.

«Мы в следующем году должны с вами сдать восемь школ, 10 детских садов. Это о чем говорит? О том, что и строители молодцы», - сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

На стройплощадку пришла семья Балашовых, которая планирует отдать сына Данилу в новое учебное заведение. По из словам, в микрорайоне живет большое количество семей с детьми, и еще одна школа стала необходимостью.

«Новая школа разгрузит школу, которая уже имеется - это школа № 18, и поможет уйти от второй смены. Это очень важно для детей, чтобы могли кроме учебы заниматься дополнительным образованием. У нас же будущие спортсмены и танцоры, и художники. Это необходимо», - рассказала местная жительница Оксана Балашова.

Будущее учебное заведение также позволит активно и всесторонне развивать детей. В нем предусмотрели кабинеты физики, химии, биологии и других, два спортзала и актовый зал на 200 посадочных мест. Общая площадь школы составит почти 12 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск

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