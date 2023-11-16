Более 20 человек стали финалистами конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области»

Доходы Подмосковья достигнут триллиона рублей в 2024 году

В следующем году доходы Московской области достигнут триллиона рублей. Расходы также превысят данную отметку. Соответствующий проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов обсудили на предварительных слушаниях.

«В свою очередь, стабильный рост экономических показателей, активное привлечение инвестиций, позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета. Мы не только выполняем все социальных обязательств, но регулярно вводим и новые дополнительные меры социальной поддержки», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проекты бюджета Подмосковья и территориального фонда ОМС региона на заседании 16 ноября.

«На следующий год увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать», - заявил зампред парламента Олег Рожнов.

Общие расходы на госпрограммы составят 963 миллиарда рублей. В следующем году увеличат расходы на городские округа в среднем на 19%. Зарплаты бюджетников поднимут на 6,8%.

По словам зампреда Екатериной Зиновьевой, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования по программе «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до 12,4 миллиарда рублей.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в Московской области на соцподдержку предусмотрели более 106 миллиарда рублей. За счет этого около трех миллионов жителей региона получат выплаты и льготы.

Замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский заявил, что расходы на медицину в регионе в следующем году превысят 160 миллиарда рублей. Больше всего средств потратят на содержание медучреждений, закупку лекарств, ремонт и приобретение оборудования и поддержку системы ОМС.

И.о. министра спорта региона Алексей Перов рассказал, что в 2024 году на госпрограмму «Спорт Подмосковья» потратят более 11 миллиардов рублей. В 2024–2026 году в Подмосковье планируют построить 14 объектов спорта.

Всего поступило 73 предложения к проекту бюджета.

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