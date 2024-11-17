17 ноября 2024, 16:54

Более 20 активистов из Ленинского круга поучаствовали в молодежном форуме

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В Московской области завершился второй молодежный форум «Мы — Россия», который собрал 1500 участников со всего Подмосковья. В нем приняли участие более 20 активистов из Сергиево-Посадского городского округа в составе «Волонтеров Подмосковья» и студентов Московского регионального социально-экономического института.

Философ, писатель и общественный деятель Александр Дугин прочитал лекцию о геополитике. В качестве приглашенных спикеров также выступили Мария Смолина, Павел Смелов, Марта Сахелашвили, Василий Плотников и Лариса Ржондовская.

«Настолько здесь все были разные: разные возрасты с разными интересами. Было очень познавательно приехать сюда и узнать о тех ребятах, которые также занимаются добровольческой деятельностью, как и мы на протяжении нескольких лет», - рассказала активист движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Разумова.

В последний день прошел праздничный концерт, на котором выступили певица Василиса Бушуева, Beloboka, «Рубеж Веков» и другие.

«Это самое необычное мероприятие, на котором я бывал. Это масштабно, что множество студентов приходят и что-то новое смотрят. Видел артистов вживую, которых слушаю», - поделился впечатлениями участник форума Джохар Сулейманов.

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На протяжении четырех дней ребята проходили интенсивы по ораторскому мастерству, цифровизации и организаторским навыкам.

«Передаю вам привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева , благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. В этом году на форуме мы решили уделить внимание информационной безопасности. Хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах слова», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сергиев Посад Молодежный
17 ноября 2024, 16:53
Глава Ленинского округа навестил семью участника СВО
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Глава Ленинского округа Станислав Каторов пришел в гости к супруге участника СВО Светлане. Он проверил качество сделанного ремонта, который выполнили при поддержке администрации, и уточнил, какая помощь еще необходима.

Дома Алексея ждут жена Светлана и дочь Полина. Девочка учится в Видновской гимназии, посещает студию-школу народного танца Аллы Духовой «Todes», занимается акробатикой в комплексе «Видное» и плаванием в бассейне центра «Дельфин».

Жена поддерживает супруга и другие семьи военнослужащих в качестве социального координатора фонда «Защитники Отечества».

Светлана поблагодарила главу за оказанную помощь и внимание.

«Спасибо за вашу заботу, помощь и поддержку. Муж уже приезжал домой в отпуск. Надеюсь, сможет приехать и на новогодние праздники. Выходит на связь редко. Очень переживаем, ждем его домой», - поделилась Светлана во время встречи.

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Алексей - командир танка, имеет опыт боевых действий. Награжден Орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Сейчас он занимается вопросами повышения до старшего сержанта. Станислав Каторов пообещал помочь в сборе документов супругу.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по поддержке Алексея и его семьи. Будем стараться выполнить их запросы скорее. Ждем нашего героя с победой домой!», - написал Станислав Каторов в своем телеграм-канале.

Семья Ленинский округ
17 ноября 2024, 16:34
Экскурсию на производство счетчиков организовали для студентов в Дмитрове
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Студенты Дмитровского техникума совершили познавательную экскурсию на закрытое научно-производственное предприятие «Консенсус». Оно специализируется на разработке и производстве счетчиков, которые регистрируют излучения для различных радиометрических и дозиметрических устройств.

Кроме того, фирма производит фотонные счетчики, предназначенные для обнаружения открытого пламени с помощью его ультрафиолетового излучения. Технологии компании находят применение в таких сферах, как безопасность, медицина и научные исследования.

Во время экскурсии студенты имели возможность ознакомиться с основным производственным процессом, осмотреть современное оборудование и принять участие в мастер-классах по электромонтажу и сборке электрической схемы подключения счетчиков. Этот практический опыт позволил ребятам увидеть, как теоретические знания применяются на практике.

Образовательный кластер проекта «Профессионалитет» Дмитровского техникума способствует тесному взаимодействию учебного заведения с предприятиями реального сектора экономики. Это позволяет удовлетворить потребность предприятий в квалифицированных рабочих кадрах и дает студентам возможность не только учиться, но и приобретать ценный опыт для будущей карьеры.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что взаимодействие между образованием и бизнесом способствует более эффективной подготовке будущих специалистов.

Кроме того, студенты посетили музей Запрудненского завода электровакуумных приборов, где его руководитель Александр Царьков увлекательно рассказал об истории завода и его ключевых этапах развития.

В результате визита студенты выразили желание пройти практику на предприятии и устроиться на постоянную работу после завершения обучения. Этот опыт стал важным шагом к их профессиональному становлению и развитию карьеры в области электрооборудования.

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Экскурсии Студенты Дмитров
17 ноября 2024, 15:52
Юные лесничие из Дмитрова поучаствуют во всероссийском онлайн-квесте
Медиасток.рф
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Школьное лесничество «Внуки Берендея» проводит онлайн-квест под названием «Вместе сохраним лес от пожаров!», который стал доброй традицией для участников. Этот проект направлен на повышение осведомленности школьников об опасностях лесных пожаров и методах их предотвращения.

В рамках квеста участникам предстоит пройти несколько этапов, каждый из которых посвящен важной экологической проблеме. Среди заданий - «Давайте познакомимся», «Викторина Лесные пожары», «Интеллектуальный кроссворд» и другие интересные задания.

Учащиеся Внуковской школы города Дмитрова подготовили яркую презентацию на тему «Берегите лес от пожаров». В своем выступлении они рассказали о причинах возникновения и негативных последствиях лесных пожаров, а также распространили наглядную агитацию для лучшего запоминания информации.

Не остались в стороне и ребята из школьного лесничества «Зеленый патруль» Яхромской школы № 1, которые провели викторину для младших классов на тему: «Вместе сохраним лес от пожаров!». Юннаты сделали мероприятие интересным и познавательным, подготовив увлекательные задания, которые помогли младшеклассникам лучше понять важность охраны природы и заботы о лесах.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова отметила, что участие в онлайн-квесте позволило детям не только проверить свои знания, но и узнать много нового о лесах и их охране. Они узнали о том, как важно соблюдать правила поведения в лесу, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Онлайн-квест стал не только образовательным мероприятием, но и платформой для обмена опытом между школьниками разных регионов, объединяя их общими целями по охране природы.

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Школьники Дмитров конкурсы
17 ноября 2024, 15:46
Коммунальные службы в Дмитрове перевели на зимний режим работы
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В Дмитровском городском округе активно реализуются мероприятия, направленные на обеспечение максимального комфорта для жителей. Службы ЖКХ и благоустройства ежедневно работают над поддержанием чистоты и порядка на территории округа, что особенно актуально в условиях зимней погоды.

С наступлением первого снега в Дмитрове началась активная борьба с зимними явлениями. Уборка снега с тротуаров, улиц, парков и пешеходных зон стала приоритетной задачей для коммунальных служб.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Михаил Жуков отметил, что в этом году технический парк пополнили еще две газели, два экскаватора-погрузчика, ломовоз, самосвал и 48 ручных роторов. Это позволит значительно повысить эффективность выполнения работ по уборке территорий в текущем сезоне.

Особое внимание уделяется не только чистоте, но и безопасности пешеходов, особенно вблизи учебных заведений и мест массового скопления людей. Коммунальные службы продолжают мониторинг состояния дорог и тротуаров, чтобы обеспечить безопасные условия для передвижения граждан в зимний период.

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ЖКХ Дмитров

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