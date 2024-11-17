Более 20 активистов из Ленинского круга поучаствовали в молодежном форуме

Философ, писатель и общественный деятель Александр Дугин прочитал лекцию о геополитике. В качестве приглашенных спикеров также выступили Мария Смолина, Павел Смелов, Марта Сахелашвили, Василий Плотников и Лариса Ржондовская.

«Настолько здесь все были разные: разные возрасты с разными интересами. Было очень познавательно приехать сюда и узнать о тех ребятах, которые также занимаются добровольческой деятельностью, как и мы на протяжении нескольких лет», - рассказала активист движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Разумова.

В последний день прошел праздничный концерт, на котором выступили певица Василиса Бушуева, Beloboka, «Рубеж Веков» и другие.

«Это самое необычное мероприятие, на котором я бывал. Это масштабно, что множество студентов приходят и что-то новое смотрят. Видел артистов вживую, которых слушаю», - поделился впечатлениями участник форума Джохар Сулейманов.

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На протяжении четырех дней ребята проходили интенсивы по ораторскому мастерству, цифровизации и организаторским навыкам.

«Передаю вам привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева , благодаря которому стал возможен этот форум. Мы стараемся, чтобы вам было интересно, полезно, весело, тепло и уютно в нашем большом Подмосковье. В этом году на форуме мы решили уделить внимание информационной безопасности. Хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах слова», - сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.