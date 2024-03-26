26 марта 2024, 14:12

Более 2 тысяч жителей Волоколамска приняли участие во всероссийском голосовании по благоустройству

Медиасток.рф
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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства началось 15 марта и продлится до конца апреля. К этому дню в опросе приняли участие более двух тысяч жителей Волоколамского городского округа, где на выбор вынесли три площадки.

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области напомнили, какие локации вынесли на голосование в Волоколамском городском округе. Это место у пруда в селе Болычево, общественная территория в поселке Сычево и сквер в деревне Кашино, за памятником Ленину.

Выбор можно сделать до 30 апреля на сайте.

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Благоустройство Волоколамск
26 марта 2024, 19:11
Модернизацию губернаторских игровых площадок проведут в Коломне и Озерах
Медиасток.рф
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Модернизацию детских игровых площадок проведут в Коломне и Озерах. Игровые комплексы установлены в разные годы по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Два объекта расположены в Озерах, а остальные - в селе Непецино, поселке Радужном и в Коломне в сквере у ДК «Коломна». Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников сообщил, что программа губернатора Андрея Воробьева действует в регионе с 2013 года. За это время было установлено 29 новых игровых площадок в округе. Планируется продолжить эту работу.

Кроме того, начнется процесс модернизации старых площадок, чтобы привести их к общему стандарту. На объектах заменят покрытие, обновят оборудование, ограждение и скамейки.

Представители Министерства благоустройства Московской области отметили, что большая часть элементов будет заменена с использованием вторичных ресурсов.

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Коломна Благоустройство Озеры
26 марта 2024, 18:54
Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Дубне 11 апреля
Медиасток.рф
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Юных жителей Подмосковья приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства. Мероприятие пройдет в Дубне 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ярмарка вакансий - отличная возможность для тех, кто ищет работу в современном высокотехнологичном предприятии. Соискатели смогут пообщаться с представителями компаний, а также узнать о вакансиях и условиях труда.

Для участников мероприятия проведут мастер-классы и тренинги, а также представят программы обучения и карьерного развития. Чтобы посетить ярмарку, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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Дубна Работа Ярмарки
26 марта 2024, 18:43
Представители администрации проконтролировали ход капитального ремонта гимназии № 23 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Сходня, городского округа Химки, активно продвигается капитальный ремонт гимназии № 23. Проделанную работу осмотрели первый заместитель главы городского округа Химки Кристина Мадатова, муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Рабочие приступили к важному этапу - черновой отделке и прокладке инженерных сетей. На данный момент объем выполненных работ составляет 12%. С началом нового учебного года в обновленном корпусе начнут занятия 150 учеников.

Ремонт затронет всю территорию учебного заведения, включая кровлю, фасад и внутренние помещения. Кроме того, планируется капитальный ремонт еще одного корпуса гимназии на улице Чапаева в 2025 году.

Депутат Сергей Малиновский подчеркнул, что развитие образовательной сферы является приоритетом для Химок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Благоустройство Школы Химки
26 марта 2024, 18:39
Выставку народного декоративно-прикладного творчества открыли в Химках
Администрация Химки г.о.
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Торжественное открытие выставки народного декоративно-прикладного творчества «Русская душа красотою живет» состоялось в Московском государственном институте культуры городского округа Химки. Жители и гости Подмосковья могут ознакомиться с экспозицией в холле первого этажа учебного корпуса № 2.

На выставке представлены работы различных авторов, включая глиняные игрушки кандидата педагогических наук, доцента кафедры народной художественной культуры Владимира Ситникова, экспозиции кружевоплетения преподавателя кафедры народной художественной культуры Натальи Рычковой. Организаторы также представили предметы декоративно-прикладного творчества кафедры народно-художественной культуры для посетителей.

В честь открытия провели мастер-классы по созданию глиняных игрушек и кружевоплетению. Студенты в народных костюмах провели интерактивную экскурсию, рассказывая о народных традициях и экспонатах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. При помощи сервиса можно составить маршрут выходного дня и найти развлечения на любой вкус.

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Выставки Химки Студенты

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