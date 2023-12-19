Более 2 тысяч жителей Подмосковья получили выплаты на технические средства реабилитации

Председатель Комитета Андрей Голубев подчеркнул, что в Московской области проживают более 380 тысяч инвалидов и почти 30 тысяч детей с инвалидностью. По его словам, в 2023 году более четырех тысяч семей, в которых проживают школьники с инвалидностью, получили выплату в размере 13 тысяч рублей.

Кроме того, свыше двух тысяч человек ежемесячно получают выплаты в размере 28 тысяч рублей на уход за инвалидами. Новая выплата в 18 тысяч рублей положена жителям Подмосковья, ухаживающим за детьми-инвалидами.

Голубев также напомнил, что Подмосковье стало первым регионом, где создали Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». В учреждении восстанавливаются более 100 бойцов.

Жителям Московской области напоминают, что в регионе действует комплексная услуга «Инвалидность». Она включает сразу шесть направлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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