29 мая 2024, 18:48

Более 2 тысяч жителей Подмосковья изменили вид использования земельных участков

МИО МО
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Более двух тысяч собственников изменили вид разрешенного использования собственных участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«С начала года ведомством направлено свыше 3,6 тысяч положительных решений по изменению ВРИ на сумму более трех миллиардов рублей. Более 2,8 тысяч собственников на сегодняшний день оплатили данную услугу на общую сумму свыше 722 миллионов рублей», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве уточнили, что вид разрешенного использования или ВРИ - это характеристика земельного участка, которая позволяет выяснить, как именно можно его использовать, а также можно ли на нем что-либо построить.

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Паспорта Бизнес
29 мая 2024, 18:55
Выставка африканского искусства откроется в Дмитрове 31 мая
Музей-заповедник Дмитровский кремль
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Жителей и гостей Московской области приглашают на выставку «Африка. Чудо цвета». В экспозиции представят предметы из коллекции Государственного музея искусства народов востока — около 60 экспонатов.

Выставка пройдет в музее-заповеднике Дмитровский кремль. Посетители смогут познакомиться с конголезской художественной школой Пото-Пото. Отмечается, что мастера этой школы работали на переломе двух эпох - в период колониализма и во время обретения Конго независимости.

Официальное открытие выставки запланировано на 15:00 31 мая. Посетить экспозицию все желающие смогут до 14 июля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил верующих с днем памяти Николая Чудотворца.

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Выставки Туризм
29 мая 2024, 18:48
Новый детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют в августе
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В городском округе Лобня завершается строительство детского сада в микрорайоне Катюшки. На данный момент объект готов на 90%. Его откроют в августе.

Подрядчик завершает обустройство фасадов здания и установку внутренних инженерных систем в новом детском саду на Красной Поляне. В настоящее время специалисты активно занимаются внутренней отделкой, включая монтаж подвесных потолков, установку дверей, и благоустройство прилегающей территории.

Новый детский сад рассчитан на 14 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании предусмотрены спальные комнаты, буфетные и игровые залы, а также помещения для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения. На территории детского сада будет оборудовано 14 прогулочных игровых площадок с теневыми навесами и две спортивные площадки.

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Лобня Строительство Детские сады
29 мая 2024, 18:48
Еще 12 контейнерных площадок модернизируют в Лобне
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о модернизации контейнерных площадок. Всего обновление затронет 12 объектов.

Модернизация ждет контейнерные площадки, отобранные министерством жилищно-коммунальных услуг и региональным оператором по результатам организации вывоза мусора зимой.

«Вместе с коллегами проверила, что уже сделано на Ленина, 7. Теперь здесь будет 13 баков вместо прежних шести. Кроме этой контейнерной площадки, еще пять - полностью готовы, в работе сейчас оставшиеся шесть локаций», - отметила Кротова.

Завершить модернизацию контейнерных площадок в Лобне планируется к середине июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Лобня Мусор
29 мая 2024, 18:47
Выставка кукол началась в Лобне
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Выставка «Мир куклы» началась Доме культуры «Луговая» в Лобне. На экспозиции представлено более 50 авторских кукол.

Посетители выставки смогут увидеть кукол разных видов - от классических текстильных до оригинальных, созданных с использованием природных материалов. Все они выполнены в разных стилях и техниках. Кукол создали участники кружка рукоделия «Завалинка».

Выставка открылась в преддверии Дня защиты детей в Доме культуры «Луговая» по адресу: Научный городок, 1Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Выставки Лобня

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