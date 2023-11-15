Более 2 тысяч заблудившихся в Подмосковье грибников нашлись благодаря Системе-112 с начала года

Мигрантам напомнили о возможности онлайн встать на учет по месту пребывания в Подмосковье

Проживающие в Подмосковье иностранцы могут встать на учет по месту пребывания при помощи портала госуслуг. Процедуру сделали более удобной и перевели в онлайн-формат.

Как рассказала директор МФЦ Рузы Светлана Бебешева, чаще всего мигранты легко осваивают новые технологии. Тем, кто не сможет разобраться самостоятельно, помогут консультанты.

«В основном мигранты легко осваивают новые технологии, другим мы готовы помочь разобраться. Для этого необходимо обратиться в многофункциональные центры, где наши консультанты всегда окажут помощь с подачей заявления», - сказала она.

Через «Госуслуги» иностранцы смогут пожать уведомление о своем прибытии в миграционный орган, а также о прибытии своих несовершеннолетних детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».