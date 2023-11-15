15 ноября 2023, 14:22

Более 2 тысяч заблудившихся в Подмосковье грибников нашлись благодаря Системе-112 с начала года

Пресс-служба Системы-112 Московской области
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С начала года свыше двух тысяч заблудившихся в лесах Московской области грибников нашлись благодаря помощи операторов Системы-112.

С функцией геопозиционирования поиск потеряшек стал проще. Человек следует позвонить по номеру «112», а оператор определить его местоположение. Если грибник зашел не глубоко в лес, то его могут напрямую связать с сотрудниками лесничества. Они смогут сориентировать его к ближайшему населенному пункту.

«В случае необходимости специалист Системы-112 отправит к заблудившемуся добровольные поисковые отряды, спасателей, кинологов, медиков. В сложных экстренных ситуациях привлекается малая авиация», - уточнили в организации.

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15 ноября 2023, 14:50
Мигрантам напомнили о возможности онлайн встать на учет по месту пребывания в Подмосковье
Unsplash
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Проживающие в Подмосковье иностранцы могут встать на учет по месту пребывания при помощи портала госуслуг. Процедуру сделали более удобной и перевели в онлайн-формат.

Как рассказала директор МФЦ Рузы Светлана Бебешева, чаще всего мигранты легко осваивают новые технологии. Тем, кто не сможет разобраться самостоятельно, помогут консультанты.

«В основном мигранты легко осваивают новые технологии, другим мы готовы помочь разобраться. Для этого необходимо обратиться в многофункциональные центры, где наши консультанты всегда окажут помощь с подачей заявления», - сказала она.

Через «Госуслуги» иностранцы смогут пожать уведомление о своем прибытии в миграционный орган, а также о прибытии своих несовершеннолетних детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в «цифру» перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
15 ноября 2023, 14:46
Три подмосковные команды стали призерами турнира «Золотая шайба» 3×3
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​Три хоккейные команды из Московской области завоевали призовые места на турнире «Золотая шайба» 3×3. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Среди юношей 2006–2007 годов рождения третье место занял хоккейный клуб «Энергия-Центр» из Сергиева Посада. Среди девочек 2011–2013 годов рождения вторыми стали участницы клуба «Капитан» из Ступина. Коллектив этого же клуба завоевали серебро в категории 2006–2008 годов рождения.

Соревнования прошли в городе Салават в Башкортостане со 2 по 8 ноября и в Нижегородской области с 9 по 14 ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Хоккей Сергиев Посад Ступино
15 ноября 2023, 14:31
Минэкологии пригласило жителей Подмосковья присоединиться к исследованиям птиц
Фото Анны Евсеевой
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Жителей Московской области пригласили присоединиться к исследованиям местных птиц. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Исследования проходят в рамках проекта «Российская зима 2023-2024». В первый день 93 наблюдателя из регионов сделали 545 наблюдений для 95 видов. Среди них оказались краснокнижные виды - это филин, орлан-белохвост, черноголовый хохотун и другие.

«Подмосковные бердвотчеры по традиции сразу массово присоединились к проекту, и Подмосковье на сегодняшний день находится на седьмом месте среди регионов России по количеству наблюдений и на третьем - по количеству наблюдаемых видов», - сообщил министр Тихон Фирсов.

Подмосковные наблюдатели зафиксировали 38 видов птиц, в том числе редких. Например, некоторые заметили малого пестрого дятла в Серпухове. Подробности о проекте можно узнать по ссылке.

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Птицы Минэкологии Подмосковья
15 ноября 2023, 14:31
Мужчину в критическом состоянии с сепсисом грудной клетки спасли в больнице Балашихи
Unsplash
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Пациент 35 лет поступил в филиал № 2 Балашихинской больницы с сильной болью в горле, дискомфортом при глотании и температурой. По словам мужчины, он болел уже четыре дня, но к врачам не обращался, решив, что у него обычная простуда. Оказалось, в горле находится гнойник, а воспалительный процесс уже перешел на мягкие ткани шеи и вызвал отек.

Медики вскрыли гнойную полость в области шеи и усилили антибиотикотерапию. В течение 12 дней отоларингологи, торакальные хирурги и реаниматологи боролись за жизнь пациента с гнойной инфекцией горла, осложнившейся поражением плевральной полости.

По словам заведующего отоларингологическим отделением Алексея Агафонова, у мужчины был снижен иммунитет. Поэтому, несмотря на лечение, абсцессы стремительно развивались один за другим. После вскрытия очередного гнойника в грудной клетке у пациента развился сепсис, и его состояние резко ухудшилось.

Мужчину подключили к аппарату ИВЛ. Хирурги экстренно прооперировали его, удалив из легкого около 3,5 литра гноя и мертвых тканей. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось. Гнойный процесс остановился.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Ему предстоит длительная реабилитация. По словам врача Агафонова, такие пациенты должны тщательнее следить за здоровьем, чтобы предотвратить рецидивы гнойных осложнений. Для профилактики сепсиса важно поддерживать иммунитет и своевременно обращаться за медпомощью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Балашиха

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