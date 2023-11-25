Более 2 тысяч рабочих мест создали в Реутове с начала года

Торжественные мероприятия прошли в Пушкинской больнице имени Розанова. Медучреждение отметило свой 110-летний день рождения. В честь юбилея сотрудники получили благодарность за работу, а также грамоты и нагрудные знаки.

Гинеколог-акушер Татьяна Филиппас рассказала, что работает в больнице более 40 лет.

«Я никуда не переходила, как приехала с 1981 года. Я люблю свою больницу. Я, все мои родственники и знакомые лечатся в этой больнице, если у них что-то случается. Это, наверное, о чем-то говорит», - указала врач.

Отметим, что исторические корни больницы уходят в позапрошлый век и тесно связаны с общим развитием города. Сейчас это огромный медицинский комплекс.

«Мы разбираем сложные случаи клинические, безусловно. А потом, кроме вопросов профессиональных и медицинских, это, конечно, общечеловеческие. Потому что с пациентами нужно уметь разговаривать. Нужно уметь находить контакт с ними, с их родственниками. Я стараюсь это делать», - рассказала заведующая отделением кардиологии Марина Лубашевская.

На сегодняшний день в больнице работают около трех тысяч человек. Также здесь увеличилось количество коечного фонда. Если первый стационар состоял всего из 10 коек, то сегодня в состав больницы входят три крупных стационара в Пушкино, Ашукино и Ивантеевке.

Ежегодно лечение в условиях стационаров получают около 35 тысяч человек, а в амбулаторно-поликлинические подразделения за год обращаются более 100 тысяч человек.

«Сегодня больница развивается, растет, делаются ремонты. Поступательно, системно мы идем вперед. В первую очередь хочу сказать слова благодарности нашему губернатору Андрею Воробьеву. Благодаря ему, его личному участию очень многие проекты сдвинулись с мертвой точки. И вообще, это направление стремительно, системно, поступательно идет вперед», - добавил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Во время мероприятия врачей и ветеранов труда поздравили со сцены Дома культуры. Им вручили нагрудные знаки, благодарности и грамоты.

«От себя лично, от министра здравоохранения Светланы Стригунковой хочу поздравить вас с этим хорошим, теплым праздником. 110 лет - это очень серьезная дата. 110 лет - это очень серьезные традиции», - подытожил заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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