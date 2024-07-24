Более 2 тысяч километров дорог обработали от борщевика в Подмосковье с начала лета

Итоги Единого государственного экзамена подвели в Министерстве образования Подмосковья. В этом году 783 выпускника набрали максимально возможные 100 баллов на ЕГЭ по разным предметам.

Школьники Подмосковья снова показали высокий уровень подготовки к экзаменам, число 100-балльников выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

По русскому языку высший балл набрали 209 человек, по математике - 122 (втрое больше в сравнении с 2023 годом).

Высший балл по двум предметам получили 66 выпускников, а четверо из них набрали максимум по трем дисциплинам сразу.

В 7,5 раза увеличилось количество отличников по физике. Показатели также улучшились по истории, химии и английскому языку.

В Минобре Подмосковья добавили, что число учителей, подготовивших двух и более 100-балльников, в этом году составило 103. Все они получат выплату в размере 150 тысяч рублей.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».