Более 2 тысяч гектаров борщевика устранят в полосах отвода дорог Подмосковья

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что контракты на эти работы уже заключены с подрядными организациями, ответственными за управление региональной дорожной сетью. В летний период планируется выполнить работы в два этапа: сначала провести химическую обработку перед началом цветения, затем перейти к механическому и ручному удалению.

Для борьбы с борщевиком Сосновского используются гербициды, строго соответствующие всем государственным требованиям. Их применение позволяет прекратить рост опасных растений и предотвратить их дальнейшее распространение.

Контроль за процессом ликвидации нежелательной растительности будет осуществляться с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры - СКПДИ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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