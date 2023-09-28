Более 2 тысяч домашних собак прошли обязательную регистрацию в Подмосковье
Закон об обязательной регистрации питомцев заработал в Подмосковье с 1 сентября. За это время процедуру прошли свыше двух тысяч собак.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, все животные получили персональные номера, а информацию о них внесли в реестр.
«Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного это поможет отыскать его и повысить ответственность хозяина за питомца. Процедура бесплатна и не занимает много времени», - сказал он.
Обязательной регистрации подлежат животные старше трех месяцев. Пройти процедуру необходимо в течение 14 календарных дней. Если собака взрослая, то ее можно зарегистрировать в течение полугода.
Обязательно условие для регистрации - наличие чипа. Если его нет, то эту услугу необходимо оплатить, ее стоимость в госветклиниках составляет 330 рублей.
Записаться на регистрацию животного можно в государственных ветклиниках Подмосковья или через «Госуслуги».
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