Более 2 тысяч домашних собак прошли обязательную регистрацию в Подмосковье

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, все животные получили персональные номера, а информацию о них внесли в реестр.

«Регистрация собак позволит создать единую базу данных - в случае пропажи животного это поможет отыскать его и повысить ответственность хозяина за питомца. Процедура бесплатна и не занимает много времени», - сказал он.

Обязательной регистрации подлежат животные старше трех месяцев. Пройти процедуру необходимо в течение 14 календарных дней. Если собака взрослая, то ее можно зарегистрировать в течение полугода.

Обязательно условие для регистрации - наличие чипа. Если его нет, то эту услугу необходимо оплатить, ее стоимость в госветклиниках составляет 330 рублей.

Записаться на регистрацию животного можно в государственных ветклиниках Подмосковья или через «Госуслуги».

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