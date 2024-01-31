Более 2 тысяч детей родились в Подмосковье за год благодаря ЭКО

«Современные репродуктивные технологии, такие как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года. Важно, что процедуры проводятся бесплатно. В прошлом году благодаря ЭКО на свет появились более двух тысяч детей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить информацию о квотах на ЭКО можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. О том, как преображаются больницы , рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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