Более 2 тысяч человек посетили фестиваль «Поющие под дождем» в Подольске

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Прощадкой фествиаля стал парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске. Там в честь фестиваля организовали фотозону с разноцветными зонтиками.

Традиционно на фестиваль приходят семьями. Для самых маленьких в парке провели лекции и мастер-классы. А взрослые смогли увидеть концерт местных артистов. Со сцены прозвучали песни «Подольск», «Милая мама», «Родная земля».

«В том году проводили это мероприятие в дождливую погоду. Народу значительно больше. Нас уже посетило более двух тысяч посетителей - подольчан и гостей нашего города», - рассказал организатор мероприятий Объединенной дирекции парков культуры и отдыха городского округа Подольск Владимир Поляков.

Фестиваль проходит уже во второй раз. Подольчане и гости округа уверены, что мероприятие станет для Подольска традиционным.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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