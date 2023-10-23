Более 2 миллионов жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Читайте нас в:

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, в результате обследований у пациентов выявили 86 тысяч различных заболеваний, о которых они не знали.

С начала года в Подмосковье благодаря диспансеризации выявили почти 1,8 тысячи случаев онкологии. Всех пациентов направили на лечение.

Диспансеризация позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии, а также держать под контролем развитие хронических патологий. Чтобы пройти бесплатную диагностику, необходимо обратиться в свою поликлинику. Результаты исследований можно узнать как в поликлинике, так и через телемедицинскую консультацию.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Записаться на обследование можно также на портале «Здоровье» , по телефону 122 или через Telegram-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».