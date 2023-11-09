Более 2 миллионов человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала года
С начала года более двух миллионов жителей Подмосковья прошли бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. В региональном Минздраве заявили, что это на 200 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пройти тестирование можно в специальных кабинетах в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также в одном из мобильных медицинских комплексов.
«Тестирование занимает не больше 15 минут и абсолютно безболезненно. Раннее обнаружение ВИЧ-инфекции играет ключевую роль в сохранении здоровья наших граждан, а назначенная эффективная терапия позволяет сохранить качество и продолжительность жизни», - сообщил главный врач Московского областного Центра по борьбе со СПИДом Александр Пронин.
Подробную информацию о ВИЧ и СПИДе можно найти на сайте.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».