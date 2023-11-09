Более 2 миллионов человек в Подмосковье прошли тестирование на ВИЧ с начала года

Новорожденного с редкой патологией желудка успешно прооперировали в Подмосковье

Женщина с трехнедельным ребенком обратилась в Московский областной центр охраны материнства и детства с тревожными симптомами — младенец терял вес и часто срыгивал. Врачи провели обследование и выявили редкую патологию желудка.

У новорожденного обнаружили мембрану пилорического отдела желудка. Просвет кишечника оказался перекрыт, из-за чего пища не могла беспрепятственно проходить из желудка дальше. Ребенок не получал питательные вещества и не прибавлял в весе, постепенно истощаясь.

«Помимо этого, опасность представляют и сами срыгивания. Каждый эпизод связан с риском вдыхания и аспирации срыгиваемыми массами, что может в любой момент привести к пневмонии, которая в таком случае тяжело поддается лечению», - отметил заведующий отделением хирургии новорожденных Михаил Рехвиашвили.

Врачи приняли решение об операции малоинвазивным способом. Это значительно облегчило восстановление и снизило травматичность лечения.

Сложность операции заключалась в том, что мембрана желудка сокращалась во время иссечения, ее было непросто определить даже при непосредственном осмотре. Но благорадя мастерству хирургов все прошло успешно. В дальнейшем ребенок сможет жить полноценной жизнью без каких-либо ограничений.

Сейчас младенец чувствует себя хорошо, нормально питается и набирает вес. Он продолжит наблюдение у специалистов по месту жительства.

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