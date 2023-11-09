Более 2 миллиардов рублей земельного налога начислили в Подмосковье с начала года

Также на совещании обсудили вопросы, связанные с учетом владельцев налогооблагаемого имущества и законодательными инициативами по налогообложению имущества. Были сформулированы задачи перед налоговыми органами региона в этой области.

Начисления за текущий год составили 2,2 миллиарда рублей, что на 562 миллиона больше, чем год назад. Отмечается, что число собственников, правильно использующих свои наделы, выросло.

Объем налоговых начислений на следующий год планируется увеличить до 2,5 миллиарда рублей.

Заместитель министра имущественных отношений региона Геннадий Герасимов отметил, что задача муниципальных земельных инспекторов - помочь жителям правильно использовать землю, чтобы избежать увеличения налога.

«Если правообладатель исправляет нарушение, он продолжает платить налог 0,3% от кадастровой стоимости, если нет - ставка увеличивается в пять раз и составляет уже 1,5%», - добавил Геннадий Герасимов.

Также на совещании были отмечены округа-лидеры, которые показали наибольшие результаты по налоговым начислениям в этом году. Ими стали Красногорск, Одинцово, Химки, Раменский и Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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