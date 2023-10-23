Более 2 миллиардов рублей налогов начислили за нецелевое использование земель в Подмосковье с начала года

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«Муниципальными земельными инспекторами в рамках совместной работы с налоговой службой с начала года осмотрено 217 тысяч земельных участков, что составляет 81% от плана. На 129 тысячах из них выявлены нарушения при использовании», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Если факт установлен, собственников или арендаторов ждет повышенная налоговая ставка - 1,5% вместо 0,3%.

Основанием для применения повышенной налоговой ставки будет являться использование земли не по назначению или неиспользование предоставленных угодий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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