Более 2,8 тысячи кровель очистили от наледи в Подмосковье за 2 дня

«Сформировали план по очистке многоквартирных домов со скатными кровлями до 4 марта включительно. Крыши с углом наклона особенно восприимчивы к наледи и снежным свесам, поэтому им уделяем особое внимание при весеннем потеплении», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

За два дня специалисты очистили от льда крыши более 2,8 тысячи домов. Сбили сосульки на свесах, козырьках и балконах.

В ГУСТ отметили, что сотрудники управляющих и коммунальных организаций из Серебряных Прудов хорошо справились со своими обязанностями в эти два дня. Наледь на крышах удалили по 42 адресам.

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