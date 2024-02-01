Более 2,7 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году

В прошлом году в Подмосковье протестировали на 300 тысяч больше человек, чем за аналогичный период 2022-го.

«Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения», - отметил Александр Пронин.

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в кабинетах анонимного тестирования и консультирования или в центре СПИД.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 акушерских пунктов.

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