Более 2,6 тысячи дорожных дефектов устранили в Химках с начала года

Работы проходят во всех микрорайонах города. Вопросы, связанные с ямочным ремонтом, обсудили на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с представителями правительства и главами муниципалитетов.

Ежедневно специалисты устраняют более 200 ям. На ремонт задействованы шесть бригад рабочих и 18 единиц спецтехники. За последнюю неделю в городе устранили свыше 1,5 тысячи дефектов на дорогах.

Адреса для проведения ремонта определяются на основе обращений местных жителей и результатов мониторинга профильных служб. Приоритет отдают центральным улицам и участкам с интенсивным движением транспорта.

Помимо текущего ремонта, весной в Химках начнется масштабное обновление дорожного покрытия. Рабочие проведут фрезеровку старого асфальта, обработают дороги битумом и уложат новый слой покрытия. После завершения работ на обновленных участках нанесут разметку. В этом году планируется ремонт дорог на улицах Горная, Некрасова, 9 Мая, а также на Новосходненском шоссе.