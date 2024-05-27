Более 2,6 тысячи детей отдохнут в летних лагерях в Богородском округе

Члены межведомственной комисси Богородского округа проверили условия для отдыха детей в лагерях «Мир в дружбе», «Мир на озере» и «Мир в лесу». Они осмотрели территорию и помещения, пищеблок, спальные корпуса. Уделили внимание досуговым зонам и зонам спорта.

Грубых нарушений не выявлено, все замечания устранят до заезда детей. Лагеря готовы к встрече детей.

Первая смена в детских лагерях начинается с 1 июня. Всего за лето пройдет по четыре смены в каждом лагере. В лагере «Мир в дружбе» отдохнут 180 детей в смену, «Мир на озере» - 240, «Мир в лесу» - 235 детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летних лагерях для детей в регионе.

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