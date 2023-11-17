Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что теперь за справкой не нужно ходить - все делается в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

Перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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