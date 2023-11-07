Более 2,5 тысячи жителей 4 округов Подмосковья получили подарки к юбилею в этом году

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Подарки вручают жителям Московской области на основании сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области».

Если по каким-то причинам не удалось получить подарок, то можно обратиться в соцзащиту в срок не позднее 12 месяцев с даты наступления соответствующей юбилейной даты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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