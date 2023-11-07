Более 2,5 тысячи жителей 4 округов Подмосковья получили подарки к юбилею в этом году
Более 2,5 тысячи жителей Одинцова, Истры, Краснознаменска и Власихи отметили в этом году юбилей и получили памятные подарки, а также поздравления от губернатора Московской области и президента России. Подарочные наборы вручили юбилярам, которым исполнилось 80 и более лет.
Подарки вручают жителям Московской области на основании сведений, содержащихся в Единой автоматизированной информационной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области».
Если по каким-то причинам не удалось получить подарок, то можно обратиться в соцзащиту в срок не позднее 12 месяцев с даты наступления соответствующей юбилейной даты.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.
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