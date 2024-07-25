Более 2,5 тысячи нелегальных мигрантов выдворили из Подмосковья за полгода

Принудительное выдворение нелегальных мигрантов за пределы России - одна из основных задач службы судебных приставов. Такая мера принимается в случае, если иностранец нарушил закон, а также в целях охраны здоровья и защиты прав местных жителей.

Решение о выдворении иностранцев принимает суд, а приставы помогают его исполнить.

Так, за первые шесть месяцев из Подмосковья в центры временного содержания доставили 2 516 иностранных граждан. В таких центрах есть все необходимые условия для нахождения людей, при этом отсутствует возможность покинуть учреждение самовольно.

Кроме того, за полгода судебные приставы Московской области выдворили за пределы России 2 433 иностранных гражданина. Это в 2,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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