Более 2,5 миллиарда рублей инвестируют в строительство пятой очереди промышленного коворкинга в Есипове

«Общий объем инвестиций в пять очередей проекта оценивается в 10,2 миллиарда рублей. Всего на территории комплекса создадут порядка двух тысяч новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Весь проект планируется реализовать до 2031 года», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду полностью готовые помещения для ведения производственной деятельности площадью от 500 квадратных метров. По словам соучредителя холдинга «Строительный Альянс» Артема Петрухина, резидентам доступны заправочная станция, клининг, банковские услуги, высокоскоростной интернет и другие услуги.

«За счет высокого уровня цифровизации резиденты могут получить все те услуги, которые доступны в бизнес-центре в центре Москвы», - подчеркнул он.

Всего на территории индустриального парка «Есипово» реализуют свыше 150 тысяч квадратных метров складской и промышленной недвижимости в формате «Подмосковье индастриал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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