27 декабря 2023, 15:10

Более 2,4 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса получили поддержку Подмосковья в этом году

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В этом году 2450 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья воспользовались региональными мерами поддержки. Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Общий размер поддержки составил 10,9 миллиарда рублей», - добавила Зиновьева.

С начала года выдали 433 гранта для молодых и социальных предпринимателей на общую сумму 211 миллионов рублей. Также 236 бизнесменов получили субсидию на покупку и лизинг оборудования на общую сумму 650 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них - предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
27 декабря 2023, 16:26
Общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году
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В Московской области к Новому году украсили общественный транспорт гирляндами, мишурой, разноцветными игрушками и новогодними плакатами. Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и других городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах „Мострансавто“ скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Также в автобусах будут транслировать новогодние видеопоздравления, их же можно будет встретить на вокзалах и автостанциях.

В этом году в Химках новогодним троллейбусом с гирляндами и праздничными плакатами управляет Дед Мороз. Помимо этого на маршрутах МЦД-3 иМДЦ-4 можно будет встретить украшенные электропоезда и ж/д станции.

В регионе работают 60 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Автобусы Новый год
27 декабря 2023, 16:17
Команда из Шатуры победила на футбольном турнире «Звездный мяч» в Подмосковье
Анастасия Хренкова
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В Московской области состоялся футбольный турнир среди мальчиков от девяти лет «Звездный мяч». Победителем стала команда из Шатуры и Рошаля — «Металлург».

Помимо лидеров в соревнованиях поучаствовали коллективы из Орехово-Зуева и Рязани. Они прошли в спортивном зале СКЦ «Рошаль».

«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру четыре года», - рассказал одни из организаторов турнира Алексей Слабкин.

В финале юные спортсмены из Шатуры встретились с рязанцами. Матч закончился со счетом 2:1.

«В финале был сумасшедший матч, и ребята его выиграли, они молодцы, вырвали победу, и я их поздравляю с этим», - рассказал тренер команды Сергей Кравчук.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Орехово-Зуево Шатура
27 декабря 2023, 16:16
Итоги творческих достижений студентов в декабре подвели в ГСГУ
Министерство образования МО
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Итоги творческих достижений студентов за декабрь подвели в ГСГУ. Они получили наряды и дипломы на международных конкурсах.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, студенческий театр «Веснянка» стал лауреатом первой степени Международного конкурса-фестиваля «Дыхание зимы». Коллектив также получил звание «Победитель национальной премии» и «Прорыв года-2023. Таланты Евразии».

Первое место в международном конкурсе «Мир искусства. Москва» и третье на конкурсе «Жар-птица России» занял танцевальный коллектив «Norules.crew».

Диплом второй степени получил творческий коллектив Ardent на всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Мир искусств».

«Благодарственное письмо от главы городского округа Коломна вручили студентке ФФ Александре Буздиной. Весь год руководитель университетского творческого коллектива „Прима“ активно участвовала в вузовских и городских событиях», - добавили в министерстве.

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Студенты
27 декабря 2023, 16:06
ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске
Главгосстройнадзор МО
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В Волоколамске построили физкультурно-оздоровительный комплекс. Заключение о соответствии выдал Главгосстройнадзор Московской области. Объект возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В комплексе единовременно можно разместить 330 человек. Это около 75 спортсменов - 50 на ледовой арене и 25 в спортзале, 230 зрителей на трибуне и 25 сотрудников.

«Площадь одноэтажного комплекса составила почти 4 270 квадратных метров. Здание разделено на пять блоков: входная группа для зрителей и посетителей арены, ледовая арена с игровым полем 30×60 метров и помещения для обслуживания спортсменов, спортзал с тренажёрами и душевыми, административный блок и технические помещения, кафе», - уточнили в ведомстве.

Спорткомплекс смогут посещать до 800 человек ежедневно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Волоколамск

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