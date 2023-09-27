Более 2,4 тысячи штрафов по благоустройству и экологии выписали в Подмосковье в августе

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Штрафы придется заплатить тем предпринимателям и юридическим лицам, которые нарушили требования по содержанию территорий, обращению с отходами производства и потребления.

«123 штрафа получили предприятия Щелкова, 78 - Серпухова, 75 - Коломны, 61 - Фрязина, 55 - Химок. Большая часть штрафов была сформирована в упрощенном порядке. Общая сумма составила 286 миллионов 822 тысячи рублей», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Министр отметила, что главной задачей ведомства остается чистота дворов и общественных пространств. Однако если выданные предостережения не возымели должного эффекта, и нарушения продолжаются, организации привлекают к административной ответственности и наказывают рублем.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что сфера благоустройства стоит на втором месте по позитивным переменам, которые отмечают жители Подмосковья.

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