Более 2,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что территории 194 парков культуры и отдыха, а также восьми каруселей, стали популярными местами для жителей и гостей Подмосковья. При этом все аттракционы были установлены на территории региона по программе губернатора Андрея Воробьева Только в субботу, 18 мая, парки посетили более 454 тысяч человек, а общая посещаемость за выходные превысила 893 тысячи человек. Самыми популярными парками за прошедшую неделю оказались территории зеленых насаждений в Балашихе, Химках, Мытищах, Клину и Истре.

Посещение каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 мая составило 23,26 тысячи человек.

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