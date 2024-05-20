20 мая 2024, 12:24

Более 2,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Министерство благоустройства Московской области
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Свыше 2,3 миллиона человек посетили парки Московской области за период с 13 по 19 мая. Это на 510 тысяч больше, чем в прошлом году.

Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что территории 194 парков культуры и отдыха, а также восьми каруселей, стали популярными местами для жителей и гостей Подмосковья. При этом все аттракционы были установлены на территории региона по программе губернатора Андрея Воробьева Только в субботу, 18 мая, парки посетили более 454 тысяч человек, а общая посещаемость за выходные превысила 893 тысячи человек. Самыми популярными парками за прошедшую неделю оказались территории зеленых насаждений в Балашихе, Химках, Мытищах, Клину и Истре.

Посещение каруселей в муниципалитетах с 13 по 19 мая составило 23,26 тысячи человек.

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Благоустройство Парки
20 мая 2024, 12:37
Росгвардия Подмосковья обеспечила безопасность 180 мероприятий за неделю
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Представители Росгвардии Московской области обеспечили безопасность 180 мероприятий за неделю. Экипажи вневедомственной охраны осуществили свыше двух тысяч выездов по сигналам «Тревога».

За это время краж на охраняемых объектах не допущено. При этом, по подозрению в нарушении административного законодательства задержано свыше 790 граждан. Помимо этого, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы организовали более 570 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия
20 мая 2024, 12:24
Фестиваль художественных промыслов пройдет в Сергиевом Посаде
Министерство культуры и туризма Московской области
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Жителей Подмосковья пригласили в парк «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском городском округе, где 25 мая пройдет фестиваль народных художественных промыслов региона. В программе — ремесленная ярмарка, мастер-классы и спектакль для детей.

Фестиваль «Подмосковные узоры» пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Гости познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и федоскинской росписи. В парке организуют мастер-классы от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества, ярмарку и фольклорную программу. Московский открытый театр кукол покажет спектакль «Клочки по заулочкам», а украшением программы станет выступление государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Начало в 12:00. Подробности на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм Сергиев Посад Фестивали
20 мая 2024, 12:09
Обработка лесов от непарного шелкопряда началась в Подмосковье
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Лесной фонд Подмосковья обработают от непарного шелкопряда. Работы проведут в период с 20 мая по 7 июня, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В связи с проведение плановых работ на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств ограничат пребывание людей и въезд транспорта. Здесь также нельзя будет пасти скот, собирать ягоды и грибы, лекарственные травы.

За справочной информацией можно обращаться к специалистам.

Егорьевское лесничество находится по адресу: Егорьевск, улица Текстильная, дом 11. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 202).

Луховицкое лесничество: Луховицы, улица Лесная, дом 27. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 302).

Шатурское лесничество: Шатура, село Кривандино, улица Центральная, дом 75. Телефон 8 (498) 602-00-32 (добавочный 551).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Сергиев Посад Фестивали
20 мая 2024, 11:48
Еще 33 человека переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Минстроя МО
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Расселение жителей аварийного фонда продолжается в Подмосковье. Работы проводят по программе «Жилье и городская среда».

За неделю из аварийных домов переехали еще 33 человека - жители 15 помещений в пяти округах: Клину, Луховицах, Дмитрове, Электрогорске и Сергиевом Посаде. Людям выдали новые квартиры или компенсации.

Напомним, дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аварийное жилье

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