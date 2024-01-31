31 января 2024, 23:29

Более 2,3 тысячи подъездов убрали от мусора и грязи в Подмосковье с начала года

ГУСТ МО
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Специалисты Единой диспетчерской службы Московской области обработали более 2,3 тысячи заявок от жителей региона в категории «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде». В связи с этим ГУСТ МО напоминает о нормативах уборок в местах общего пользования многоквартирных домов.

Большинство обращений на эту тему поступило от жителей Химок, Подольска, Балашихи, Красногорска, Люберец, Королева и Ленинского.

«Все заявки отработаны, подъезды убраны», - подчеркнули в ГУСТ МО.

Кроме того, специалисты ГУСТ напомнили, что в многоквартирных домах должна проводиться ежедневная влажная уборка первого и второго этажей, подметание подъезда дважды в неделю, а мойка полов во всем подъезде - один раз в неделю.

Если в подъезде находится лифт, то он должен убираться каждый день, а его оборудование промываться дважды в месяц. Во всех случаях, независимо от наличия или отсутствия лифта, управляющая компания обязана проводить генеральную уборку подъезда раз в год. Работники должны вымыть окна, счетчики, плафоны, жалюзи, а также удалить всю паутину с потолков и углов.

Если собственников квартир не удовлетворяет качество уборки, они могут обратиться к управляющей организации или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Все обращения обрабатываются в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Мусор
31 января 2024, 23:55
Патологоанатомическое отделение открылось на базе стационара «Клиники № 1» в Мытищах
ГБУЗ МО "МОКПТД"
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Патологоанатомическое отделение с гистологической лабораторией открылось в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. Это стало возможным благодаря капитальному ремонту базы стационара «Клиники № 1» в Мытищах.

Ранее Московская область была вынуждена направлять пациентов в Москву и Санкт-Петербург для диагностики ревматологических, инфекционных и некоторых онкологических заболеваний, так как в регионе отсутствовали подходящие условия для таких исследований.

«Необходимость развития патологоанатомической службы, без которой нельзя себе представить определения лечения туберкулезных больных, мы озвучивали, начиная с 2018 года. Мотивов было много. Когда возникла необходимость принимать на долечивание больных, то оказалось, что очень много диагнозов нуждаются в коррекции», - рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Он подчеркнул, что для работы в отделении были привлечены специалисты, ранее работавшие в федеральных учреждениях Министерства здравоохранения и Министерства науки и высшего образования. Они обладают богатым опытом и знаниями, что позволяет им в большинстве случаев точно диагностировать туберкулез и направлять пациентов к подходящим специалистам.

Отделение отремонтировано по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Мытищи
31 января 2024, 23:01
Отделения хирургического профиля развернули на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Отделения хирургического профиля работают в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Они оснащены самым современным оборудованием, что позволяет специалистам проводить сложнейшие операции и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.

Одно из них - рентгенологическое - оснащено компьютерной томографией (КТ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ). В этом отделении применяются методы рентгеновской диагностики и хирургического вмешательства, включая проведение коронарографии и последующее стентирование сосудов сердца.

Отделение общей хирургии ежегодно осуществляет не менее 400 операций на органах брюшной полости, применяя видеоэндоскопическое оборудование. Это позволяет проводить диагностику и лечение с высокой точностью и эффективностью.

Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, включая случаи, требующие хирургического вмешательства, таких как эндопротезирование суставов конечностей.

Кроме того, в госпитале функционирует отделение сердечно-сосудистой хирургии, где проводится консервативное лечение и обследование пациентов с поражениями артерий и вен нижних конечностей. Здесь специалисты также выполняют реконструктивные вмешательства на важных артериях, таких как цереброваскулярный бассейн, брюшная аорта, ее висцеральные ветви и артерии конечностей.

«Малоинвазивные хирургические методы лечения значительно снижают риск послеоперационных осложнений у пациентов», - подчеркнул заведующий хирургическим отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Алексей Бирюков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

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Больницы Врачи
31 января 2024, 22:37
Итоги конкурса «Дай лапку!» подвели в Подмосковье
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ подвел итоги конкурса «Дай лапку!». Компетентное жюри выбрало 10 победителей, которые получат ценные призы.

Среди лучших клыкастый красавец из Одинцова, пес-трудяга из Люберец, улыбчивый геккон, кот-мотоциклист, кот-директор, старые знакомые Оскар, Умка и другие. Конкурс видеоработ выиграли забавные малыши на елке и кот, исполняющий неповторимый цирковой трюк с тазом.

МосОблЕИРЦ поблагодарил каждого участника и поздравил победителей, пожелав их питомцам крепкого здоровья. Всем финалистам конкурса вручат призы – годовые сертификаты на телеветеринарию. Они будут отправлены по электронной почте до конца февраля.

Конкурс «Дай лапку!» проводится с октября прошлого года. За это время жители Подмосковья прислали более восьми тысяч фото и видео-работ. Все они были достойны занять призовые места, но членам жюри пришлось отобрать лишь 10 победителей.

Посмотреть все фото и видео участников можно на сайте конкурса.

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конкурсы
31 января 2024, 21:56
Городские службы Подмосковья перевели в усиленный режим работы из-за приближающегося ливня
Фото: Администрация г.о. Химки
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Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Московской области в ночь на 1 февраля. Ожидается сильный ливень, который может привести к гололедице на дорогах. В связи с этим городские службы переведены на усиленный режим работы.

Руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова обратилась к горожанам с просьбой быть максимально внимательными и аккуратными в условиях непогоды. Она также просит не оставлять автомобили возле контейнерных площадок и подъездов.

«Такие действия будут затруднять не только вывоз мусора, но и уборку прилегающих зон», - подчеркнула Светлана Аипова.

При гололеде на дорогах жителям Московской области рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой. Кроме того, следует проявить особую осторожность при перемещении по скольких тротуарам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на расчистку федеральных и муниципальных трасс в регионе выводят свыше двух тысяч единиц специальной техники.

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