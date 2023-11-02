02 ноября 2023, 15:35

Более 2,3 тысячи книг поступило в библиотеки Солнечногорска с начала года

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Библиотечный фонд городского округа Солнечногорск пополнился новой литературой. Свыше 2,3 тысячи книг поступило с начала года в рамках национального проекта «Культура».

Солнечногорские библиотеки получили новую литературу на общую сумму около 900 тысяч рублей. Из книг 60% ориентированы на взрослую аудиторию, остальные 40% - детские.

Так, в центральную детскую библиотеку имени Бориса Васильева в рамках нацпроекта в этом году поступило около 300 новых изданий, среди которых есть произведения современных отечественных авторов.

«Новые книги абсолютно разных направлений распределены по всем библиотекам муниципалитета. Это детективы и фантастика, а 40% из поступивших книг имеют образовательный и тематический характер», - рассказал начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

Отмечается, что на сегодняшний книжный фонд центральной детской библиотеки имени Васильева составляет почти 37 тысяч экземпляров. Также в каждом территориальном управлении муниципалитета для читателей открыто 15 библиотек-филиалов.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Чен Мингбо, первый заммэра китайского города Чунцин, договорились сотрудничать в образовании и автопроме.

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Книги Солнечногорск
02 ноября 2023, 15:34
Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» и Спасском храме в Солнечногорске. Участие в поездке приняли 16 человек.

Пенсионеры посетили историко-краеведческую экспозицию, выставочные залы и музыкальный салон в Путевом дворце. Музейная коллекция насчитывает около 16 тысяч экспонатов из истории города и национальной культуры. Фонды пополняются благодаря горожанам, которые передают музею семейные реликвии, документы, фотографии и награды.

Другой точкой в путешествии стал Спасский храм. Он является памятником истории и культуры федерального значения. Ранее на его месте стояла деревянная церковь в честь святителя Николая Чудотворца, которая была уничтожена в Смутное время.

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуют в Подмосковье с 2019 года при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Пенсионеры могут присоединиться к проекту, придя с социальной картой по адресу: улица Молодежная, 4. Контактный телефон: 8 (495) 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
02 ноября 2023, 15:05
Делегация Богородского округа посетит торжества к 70-летию корабля «Адмирал Левченко»
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Делегация Богородского округа отправилась на Северный флот. Представители муниципалитета посетят торжества к 70-летию корабля «Адмирал Левченко».

Делегацию возглавил заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Богородский округ взял шефство над большим противолодочным кораблем «Адмирал Левченко» 35 лет назад. С тех пор там отслужили более 500 жителей Богородского округа. Сейчас на корабле «Адмирал Левченко» несут службу 22 юноши из округа. Этой осенью девять из них вернутся домой.

Центры поддержки мобилизованных и их семей продолжают работу в Подмосковье. Большой вклад в помощь жителям внесли волонтеры. За эту работу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Богородский
02 ноября 2023, 15:02
Парк усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске благоустроят к 2025 году
Министерство благоустройства Московской области
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В следующем году в Красногорске начнутся работы по обновлению парка усадьбы Знаменское-Губайлово. Благоустройство выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Парк усадьбы Знаменское-Губайлово является объектом культурного наследия. Местные жители любят проводить свой досуг в этом месте. Главной идеей проекта является гармоничное сосуществование на одной территории исторических парков двух эпох с сохранением особенностей и учетом потребностей горожан», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Проектом предусмотрено воссоздание утраченных объектов и сохранение планировки усадьбы XVIII–XIX веков. Также запланирован ремонт советской части парка с обновлением аллей, фонтана и других объектов. Работы позволят сохранить уникальное место и сделать его удобным для отдыха горожан.

По центру пешеходных зон установят бетонные клумбы с цветниками из многолетников, скамейки, урны и фонари. Приведут в порядок зону аттракционов между двух аллей, с максимальным сохранением существующих деревьев. На месте существующей батутной площадки будет танцплощадка, окруженная навесами со скамьями, качелями и шахматными столами.

На месте существующей зоны для пикника восстановят плодовый сад. Проектом также предусматривается ремонт зеленого театра и сцены.

Работы по благоустройству планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Красногорск Благоустройство
02 ноября 2023, 14:52
Врач приемного отделения Дмитрий Смирнов пополнил штат сотрудников городской больницы в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Новый врач Дмитрий Смирнов начал работать в приемном отделении Лобненской больницы. Он является ординатором кафедры акушерства и гинекологии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.

Дмитрий Смирнов окончил медицинский колледж Управления делами Президента Российской Федерации в Москве в 2015 году, а в 20230-м - Сибирский государственный медицинский университет в Томске по специальности «Лечебное дело». Доктор проходил курсы повышения квалификации и принимал участие в различных медицинских форумах и конференциях.

«Пошел учиться в медицинский колледж, понял, что это мое, и решил двигаться дальше. Свой трудовой путь начинал с работы в должности санитара реанимации и постепенно дорос до врача. Для меня эта профессия самая благородная и важная: она дает возможность быть полезным людям и помогать им заботиться о здоровье», - рассказал Дмитрий.

Напомним, в Лобне ведется строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Строительная готовность объекта достигла 40%: ведутся работы по устройству наружных стен и внутренних перегородок. Открытие учреждения запланировано на 2024 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

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Больницы Лобня Врачи

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