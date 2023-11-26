Более 2,3 тысячи единиц спецтехники выведут на дежурство в Подмосковье 26 ноября из-за снегопада

В ночь с 26 на 27 ноября организуют дежурство более 2,3 тысячи единиц техники, в том числе 754 комбинированных дорожных машин (КДМ). Кроме того, бороться с последствиями непогоды будут более 2,8 тысячи рабочих.

«Мосавтодор» предоставит 752 единицы техники, включая 364 КДМ, и 931 сотрудника. Органы местного самоуправления выведут 1,5 тысячи машин, в числе которых - 390 КДМ, а также 1,9 тысячи работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы региона применят четкие алгоритмы уборки снега.

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