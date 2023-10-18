Более 2,2 тысячи питомцев зарегистрировали в Подмосковье
В Московской области зарегистрировали 2163 собаки, 54 кошки, декоративных лису и кролика. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«Каждый из них получил свой персональный номер, а информация о нем внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Процедура регистрации бесплатная и не занимает много времени. Пройти ее нужно в любой подходящей Госветклинике Подмосковья», - пояснил Филимонов По его словам, регистрация собак в регионе обязательна, других домашних животных - по желанию. При этом наличие чипа является обязательным условием для процедуры. Чипирование можно провести в ветклиниках Подмосковья за 330 рублей.
Регистрация проводится во всех государственных ветеринарных клиниках региона. Для этого хозяину домашнего животного следует авторизоваться на портале и заполнить форму. После этого местный житель сможет выбрать ближайшую клинику.
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