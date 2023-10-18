Более 2,2 тысячи питомцев зарегистрировали в Подмосковье

Обращений к жилищным инспекторам Подмосковья стало на 12% меньше за неделю

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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше 16 тысяч заявок жителей за неделю. Количество обращений уменьшилось на 12%.

По словам главы ГЖИ Ольги Фединой, за неделю ведомство отработало свыше 12,9 тысячи заявок. Заметнее всего их количество уменьшилось в Черноголовке, Электростали, Раменском, Домодедове и Лыткарине. Ни одной заявки за неделю не поступило из Восхода, Звездного Городка и Молодежного.

Чаще всего жители обращались по поводу работы отопления в квартирах и домах. Это 4,6 тысячи и 3,3 тысячи заявок. Их все взяли на особый контроль. Еще 711 обращений касались уборки подъездов.

Жители могут оставить обращения в Госжилинспекцию через портал ЕДС. Их берут в работу в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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