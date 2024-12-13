13 декабря 2024, 09:46

Более 2,1 тысячи котельных Подмосковья оборудуют датчиками к концу года

Медиасток.рф
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С начала года в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплового хозяйства. Ее важной частью является установка умных датчиков на котельных, которые оповещают о неполадках и позволяют предотвращать аварии.

Под контролем Министерства энергетики Московской области компании устанавливают умные датчики на котельных, что повышает эффективность управления системой теплоснабжения.

Компания «МТС» уже внедрила интеллектуальные решения на базе интернета в 30 городах Подмосковья. Датчики, установленные более чем на 50 котельных, автоматически передают данные о состоянии коммунальной инфраструктуры в Центр управления регионом. Устройства позволяют диспетчерам дистанционно отслеживать важнейшие параметры в режиме реального времени и получать оповещения на смартфон при отклонениях от нормативов.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов подчеркнул, что установка датчиков на котельных - важный шаг к цифровизации коммунального хозяйства. Ожидается, что использование интеллектуальных систем повысит качество и надежность подачи тепла и горячей воды, улучшит управление ресурсами и снизит затраты на аварийные ремонты. До конца года планируется оборудовать датчиками 2105 котельных региона.

ЖКХ Центр управления регионом Подмосковья
13 декабря 2024, 08:49
На обходе Малых Вязем на ЦКАД в Подмосковье забетонировали последний участок
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Строительство обхода деревни Малые Вяземы на ЦКАД в Московской области подходит к завершению. Специалисты уже забетонировали последний участок путепровода, который обеспечит сквозной проезд машин, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Общая протяженность обхода составит чуть более 4 километров.

На нем расположены пять искусственных сооружений: три путепровода через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления МЖД, а также мост через реку Большую Вяземку и тоннель.

Строительство обходов населенных пунктов помогает разгрузить улично-дорожную сеть и вывести транзитный поток за их пределы, подчеркнул Хуснуллин. Поэтому их созданию уделяют особое внимание.

По оценке главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, ввод в эксплуатацию обхода Малых Вязем положительно скажется на логистике не только внутри Московской области, но и всего Центрального региона.

«Ожидаем, что время в пути из Звенигорода до центра Одинцова, а также до аэропорта Внуково значительно сократится. При этом интенсивность движения увеличится», - отметил он.

Сейчас дорожники занимаются укладкой верхнего слоя покрытия на обходе. Для безопасности движения устанавливают барьерное ограждение и наносят разметку.

В работах принимают участие 436 человек и 126 единиц спецтехники. Чтобы не создавать неудобств местным жителям, специалисты установили в Малых Вяземах шумозащитные и грязезащитные экраны.

«На первоначальном этапе самой сложной частью стали работы по переустройству большого количества инженерных коммуникаций. Только после этого мы приступили к строительству основного хода дороги и искусственных сооружений», - добавил Петушенко.

Строительство Дороги Аэропорт Внуково ЦКАД
12 декабря 2024, 22:34
Школьники из Мытищ стали победителями областной олимпиады «PRO ЖКХ»
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В региональном Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония награждения победителей Первой Московской областной олимпиады, организованной в рамках образовательного проекта «PRO ЖКХ». Среди лидеров оказались представители городского округа Мытищи, которые продемонстрировали высокий уровень знаний и креативный подход.

В олимпиаде приняли участие более семи тысяч школьников со всего Подмосковья. Участникам предстояло справиться с тестовыми и творческими заданиями, которые проверяли их знания в области жилищной и финансовой грамотности. Жюри отметило работы, отличающиеся не только глубиной знаний, но и оригинальностью решений.

Несмотря на высокую конкуренцию, мытищинские школьники добились впечатляющих результатов. Вероника Ерохина заняла почетное первое место, а Анастасия Бушуева и Анастасия Суркова удостоились четвертого места.

«Олимпиада показала, как важно передавать молодому поколению знания о жилищной и финансовой грамотности. Эти навыки помогут им не только в теории, но и в реальной жизни. Мы гордимся нашими школьниками, которые проявили интерес и стремление к новым знаниям. PRO ЖКХ - это наш вклад в будущее Подмосковья», - подчеркнула первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова.

Победителям и призерам вручили дипломы, полезные гаджеты для учебы и подарочные сертификаты в книжный магазин.

Проект «PRO ЖКХ» уже более шести лет успешно реализуется в Подмосковье. За это время обучение на его площадке прошли более 9 тысяч школьников и студентов из более чем 300 учебных заведений региона. Олимпиада стала еще одним шагом в популяризации знаний, которые помогут молодежи уверенно ориентироваться в сфере жилищно-коммунального хозяйства и финансов.

ЖКХ Мытищи Школьники
12 декабря 2024, 22:26
Качество содержания детских площадок проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители Совета депутатов городского округа Мытищи совместно с управлением благоустройства администрации продолжают регулярные проверки содержания дворовых территорий и детских площадок. На этот раз комиссия посетила детскую игровую площадку во дворе дома № 37, корпус 2 по Новомытищинскому проспекту.

В этом году здесь были завершены все работы по благоустройству. Площадка расположена в окружении жилых домов: пятиэтажного здания и нескольких девятиэтажек. В непосредственной близости находятся школа и детский сад, поэтому площадка пользуется большой популярностью среди местных жителей.

Комиссия отметила, что на территории установлено множество игровых элементов, которые регулярно используются детьми. Управляющая компания продемонстрировала ответственное отношение к содержанию площадки. Даже в сложных погодных условиях она поддерживается в нормативном состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для детей.

«Регулярные проверки состояния детских площадок - это не только залог безопасности детей, но и способ поддержания порядка и чистоты в жилых районах. Особенно важно уделять внимание таким местам в густонаселенных зонах, как городской округ Мытищи», - подчеркнули представители комиссии.

Работа по мониторингу состояния дворовых территорий будет продолжаться на постоянной основе. Администрация округа призывает жителей сообщать о возможных проблемах и предлагать свои идеи по улучшению благоустройства через официальные каналы связи.

Благоустройство Мытищи
12 декабря 2024, 22:23
Глава Мытищ Юлия Купецкая провел встречу с работниками промпредприятия
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В мероприятии приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, ее заместители, руководители профильных служб, представители совета муниципальных образований и депутаты окружного совета депутатов. Формат встречи позволил сотрудникам предприятия обратиться к главе округа и представителям администрации прямо на рабочем месте.

Компания «ТРАКС» - это молодое, но уже ведущее в России предприятие, специализирующееся на разработке и производстве климатических систем и комплектующих для техники специального назначения, мобильных тентовых сооружений, автомобильного и рельсового транспорта, судов и кораблей.

Продукция компании востребована как в гражданской, так и в оборонной сфере, что особенно важно в условиях текущей специальной военной операции.

В ходе открытого диалога обсуждались вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, земельных и имущественных отношений.

Некоторые проблемы удалось решить оперативно, прямо на месте. Вопросы, требующие дополнительной проработки, были взяты на контроль администрацией округа.

«Открытый диалог с жителями и трудовыми коллективами позволяет нам лучше понимать актуальные потребности горожан и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Это не только помогает решать частные проблемы, но и способствует развитию округа в целом», - отметила глава округа Юлия Купецкая.

Проект «Выездные администрации» продолжает расширяться. Информация о дате и месте проведения следующей встречи будет опубликована в официальных аккаунтах администрации городского округа Мытищи в социальных сетях.

Мытищи Заводы

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