Более 2,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Подмосковье с начала сезона
Кампания по вакцинации населения от гриппа продолжается в Московской области. На данный момент процедуру прошли более 2,1 миллиона человек. Сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах.
По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, вакцинация является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных последствий.
Чтобы сделать процедуру в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Ознакомиться с графиком и адресами их работы можно на сайте Минздрава Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинтво из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».