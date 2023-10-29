Более 190 пешеходных зон и 37 площадей благоустроили в Подмосковье за 5 лет

В числе значимых проектов - реконструкция Красноармейской улицы в Зарайске, которая прошла в 2019 году, а также обновление 6-го района Кузнецова в Сергиевом Посаде в 2021 году. Специалисты выполнили работы по благоустройству Первомайской площади в Ивантеевке в 2021 году и многие другие.

Кроме того, работы затронули Советскую улицу в Егорьевске, Стрелецкую улицу в Кашире и площадь Ленина в Серпухове в 2020 году. Среди объектов, которые были благоустроены в прошлом году, можно выделить Торговую площадь в Истре, Московскую улицу в Звенигороде и фонтанную площадь в Ногинске.

Отметим, что эти и другие проекты благоустройства помогают создать комфортный и безопасный уровень городской среды, а также улучшить качество жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству дворовых территорий.

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