Более 185 уличных фонарей установят в Солнечногорске в 2024 году

Новое освещение будет установлено не только в Солнечногорске, но и в территориальных управлениях Андреевка, Пешковское, Поварово, Смирновское и Соколовское. Большинство новых опор освещения появятся в микрорайоне Дедешино, а также в деревнях Головково, Новое, Трусово и Хметьево.

Основными зонами для размещения нового освещения станут культурные учреждения и социальные объекты. К работам планируют приступить уже в апреле этого года.

Для ознакомления с адресами установки опор освещения, можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск в разделе «Комфортная среда».

С начала 2020 года по настоящее время, заключив концессионное соглашение с ООО «БЛ Инжиниринг», в муниципалитете были установлены 1500 новых опор и 1500 новых светильников, проложены 45 км сетей, установлены 147 шкафов управления освещением и заменено около 15 тысяч светильников на светодиодные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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