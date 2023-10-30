Более 180 тысяч упаковок лекарств поставили в Подмосковье по офсетному контракту с 2022 года
С начала 2022 года в медорганизации Подмосковья поставляют лекарства по офсетному контракту. Так, за это время больницы получили более 180 тысяч упаковок препаратов на общую сумму 380 миллионов рублей.
«В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“, и мы уверены в сроках поставки, а также в их стоимости», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Отмечается, что Минздрав Московской области заключил два контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Согласно условиям, ведомству поставляются жизненно важные лекарственных препараты.
Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».