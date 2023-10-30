Более 180 тысяч упаковок лекарств поставили в Подмосковье по офсетному контракту с 2022 года

«В условиях импортозамещения это очень важно, так как все препараты производятся инвестором в Подмосковье на площадке ОЭЗ „Дубна“, и мы уверены в сроках поставки, а также в их стоимости», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Отмечается, что Минздрав Московской области заключил два контракта со встречными инвестиционными обязательствами. Согласно условиям, ведомству поставляются жизненно важные лекарственных препараты.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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