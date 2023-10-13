Более 180 тысяч пациентов получили консультации в телемедицинском центре в МОНИКИ с 2020 года

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Центр телемедицины оказывает помощь людям с разнообразной патологией. Консультации проводят как для пациентов, так и для врачей.

Некоторым маломобильным гражданам по состоянию здоровья добираться до Клинико-диагностического центра тяжело. За оказанием медицинской помощи они или их участковый врач могут обратиться к телемедицине. Доктор может по телефону дать рекомендации по режиму приема препаратов, о необходимости дополнительных лабораторно-инструментальных обследований, указать дальнейшую тактику лечения.

Кроме того, получить консультацию могут и доктора областных поликлиник. Они могут посоветоваться и получить экспертное мнение у высококвалифицированных специалистов Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского, кандидатов и докторов наук касательно пациентов с трудным диагнозом и тяжелых больных, которые физически не могут попасть на очный прием.

Такие медицинские консилиумы осуществляются по специальной видеосвязи. При необходимости приглашают и самого пациента.

«Это облегчает работу врачей, потому что достаточно большой наплыв пациентов в Клинико-диагностический центр на очный прием. Если телемедицина может решить вопрос онлайн, то нет необходимости являться такому пациенту в наш институт очно», - сказала руководитель телемедицинского центра, доктор медицинских наук Нино Джаиани.

Появление отделения телемедицинских технологий облегчило жизнь пациентам и работу докторам. Врачи могут дистанционно поставить предварительный диагноз и выявить проблему на самых ранних этапах. Процесс работы достаточно прост.

«Моя задача как врача кардиолога общаться с пациентами, отвечать на возможные вопросы по поводу лекарственной терапии, которые они получают на амбулаторном этапе. Кроме того, мы оцениваем приверженность пациента к назначаемому лечению. Можем оценить достижения целевых значений артериального давления, пульса, амбулаторных показателей, которые отвечают за грамотное ведение пациента», - поделилась кардиолог телемедицинского центра Наталья Тимофеева.

Записаться на консультацию в телемедицинский центр Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского можно через сайт gostelemed.ru.

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