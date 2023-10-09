Более 180 танцоров поучаствовали в чемпионате и первенстве по брейкингу в Балашихе

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Одним из организаторов турнира стал 37-летний руководитель и тренер школы брейкинга «Душевный круг» в Балашихе и президент Федерации брейкинга в городском округе Серафим Толмачев.

«Тренирую спортивную команду, которая представляет наш город на крупных соревнованиях, в том числе на этом чемпионате и первенстве. Ребята уже могут конкурировать с участниками по всей России и даже из других стран. Но нам предстоит много поработать, чтобы достигать еще более высоких целей», - сказал Толмачев.

В соревнованиях юные и взрослые танцоры в возрасте семи-девяти лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет и от 19 лет и старше из клубов и школ Балашихи, Дмитрова, Пушкино, Домодедова, Орла, Белоруссии и других городов. Судьи оценивали технику, музыкальность и креативность каждого участника.

«Для достижения успеха на соревнованиях танцору важно постоянно тренироваться во всех стилях, не пропускать занятия, владеть своим телом, быть дисциплинированным, ответственным, понимать, что такое дружба, команда», - заявил Толмачев.

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