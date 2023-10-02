Более 180 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по плаванию «Волна здоровья» в Рузе

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Для пловцов подготовили дистанции 1000 метров вольным стилем, 50 метров брассом, на спине, вольным стилем и баттерфляем.

«Лучшими среди женщин на дистанции 1000 метров вольным стилем стали: Ксения Иванова из Москвы (категория 14-17 лет), Юлия Калашникова из Красногорска (30-39 лет), Наталия Курдченко из Москвы (40-49 лет), Елена Гребенева из Красногорска (категория 50 )», - уточнили в министерстве.

Среди мужчин первое место на этой дистанции заняли москвичи Андрей Казанцев, Михаил Зайцев, Олег Кузякин и житель Истры Юрий Быковский. На 50 метров вольным стилем лучшими в своих возрастных категориях стали Людмила Мельничук из Котельников, Екатерина Вдовина из Лыткарина, Юлия Калашникова из Красногорска, Светлана Ткачева из Красногорска и москвичка Надежда Лебедева.

На этой же дистанции среди мужчин лучшими стали Владимир Бухтояров из Протвина, Владислав Пухов из столицы, москвич Александр Попов, Даниил Крайнов из Обнинска и Владимир Наумов из Москвы.

Также на турнире определили победителей на дистанции 50 метров трассом, на спине и баттерфляем в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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