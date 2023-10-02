Более 180 спортсменов поучаствовали в соревнованиях по плаванию «Волна здоровья» в Рузе
В Рузе прошли любительские соревнования по плаванию «Волна здоровья». В них поучаствовали 187 спортсменов в возрасте от 11 до 61 года из Подмосковья, Москвы, Калужской и Ярославской областей и других регионов страны, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Для пловцов подготовили дистанции 1000 метров вольным стилем, 50 метров брассом, на спине, вольным стилем и баттерфляем.
«Лучшими среди женщин на дистанции 1000 метров вольным стилем стали: Ксения Иванова из Москвы (категория 14-17 лет), Юлия Калашникова из Красногорска (30-39 лет), Наталия Курдченко из Москвы (40-49 лет), Елена Гребенева из Красногорска (категория 50 )», - уточнили в министерстве.
Среди мужчин первое место на этой дистанции заняли москвичи Андрей Казанцев, Михаил Зайцев, Олег Кузякин и житель Истры Юрий Быковский. На 50 метров вольным стилем лучшими в своих возрастных категориях стали Людмила Мельничук из Котельников, Екатерина Вдовина из Лыткарина, Юлия Калашникова из Красногорска, Светлана Ткачева из Красногорска и москвичка Надежда Лебедева.
На этой же дистанции среди мужчин лучшими стали Владимир Бухтояров из Протвина, Владислав Пухов из столицы, москвич Александр Попов, Даниил Крайнов из Обнинска и Владимир Наумов из Москвы.
Также на турнире определили победителей на дистанции 50 метров трассом, на спине и баттерфляем в разных возрастных категориях среди мужчин и женщин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
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