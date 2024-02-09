Более 180 производителей Подмосковья приняли участие в международной продовольственной выставке
Международная выставка «Продэкспо» проходит в Москве с 5 по 9 февраля. Отмечается, что 10% всей застройки занимают стенды производителей Московской области.
«Сегодня с коллегами посетили выставку, здесь представлено 180 подмосковных предприятий. Безусловно очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На стендах представлена широкая линейка товаров: рыба, мясо, молочная продукция, ягоды и многое другое. В выставке принимают участие 40 стран. На мероприятии также прошли торгово-закупочные сессии федеральных и локальных сетей, бизнес-форумы и дегустации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки. Он подчеркнул, что тема нуждается в особом внимании.
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