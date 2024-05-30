Более 180 пляжей прошли проверку на готовность к лету в Подмосковье

Источник фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Инспекторы территориальных отделов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области оценили качество уборки и покоса травы, состояние скамеек, беседок и других элементов, качество песка. Проверили также подъездные пути и парковки.

«Только за прошлую неделю специалисты провели мониторинг 149 объектов. Основные замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, а также отсутствия контейнеров под ТКО», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Замечания быстро устранили. К примеру, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы обнаружили неокрашенные скамейки и поврежденные зонтики от солнца. Все недочеты уже исправили.

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