Более 18 тысяч человек посетили лыжни Подмосковья за неделю

«На территории парков и лесопарков Московской области функционирует 52 лыжные трассы. Из них 27 лыжней до трех километров, 15 лыжней протяженностью от трех до пяти километров и 13 лыжней протяженностью более пяти километров», - сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье открыли десять новых лыжных трасс по программе губернатора «Парки в лесу». Речь идет о парках в Балашихе, Лыткарине, Истре, Подольске, Электростали, Видном, Лобне, Люберцах и Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. Объект построили в рамках реализации национального проекта «Спорт - норма жизни».

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